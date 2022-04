Sampaio Corrêa bate Brusque no Castelão e vence a primeira na Série B

publicidade

O Sampaio Corrêa foi quem levou a melhor na noite deste sábado, em São Luís (MA). Jogando no estádio Castelão, o time superou o Brusque pelo placar de 3 a 1, em partida válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e alcançou sua primeira vitória na competição.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou a quatro pontos ganhos, enquanto o Brusque estacionou nos três pontos e chega a sua segunda derrota consecutiva.

A primeira etapa no Castelão começou agitada. Com muitas faltas e reclamação de ambos os lados, o jogo se tornou quente desde o apito inicial. Melhor em campo, o Sampaio se lançou ao ataque e aos 14 minutos Pimentinha foi derrubado na área: pênalti para o time da casa. Eron foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando os maranhenses à frente no placar. O Brusque ainda pressionou atrás do empate, mas o Sampaio soube se defender bem até o fim do primeiro tempo.

Na volta do segundo tempo, o Brusque teve duas boas chances para empatar. Como diz a lei do futebol, quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu 11 minutos depois, quando André Luiz desviou um cruzamento e fez 2 a 0.

Pouco depois, esperança para o Brusque: Alemão foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, porém, Luiz Daniel cresceu e defendeu a batida de Zé Mateus.

Melhor em campo, o Sampaio Corrêa passou a administrar o resultado, mas ainda deu tempo para fazer mais um. Após passe de Mateusinho, Rafael Vila recebeu livre de marcação e de longe acertou o ângulo de Ruan Carneio, fazendo 3 a 0. Nos acréscimos, saiu o gol de honra com Fernandinho.

As equipes voltam a campo pela quarta rodada da Série B na próxima terça-feira. No estádio Augusto Bauer, o Brusque receberá o CSA, a partir das 20h30. Uma hora depois será a vez do Sampaio Corrêa medir forças diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.