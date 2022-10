Sampaio Corrêa vence a Ponte Preta por 2 a 1 e encosta no G4 da Série B

publicidade

O Sampaio Corrêa mostrou, mais uma vez, sua força dentro do estádio Castelão, em São Luis, onde venceu a Ponte Preta por 2 a 1 nesta segunda-feira, na abertura da 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos, em quinto lugar, o time maranhense atingiu sua 12.ª vitória em casa e encostou de vez no G-4, tendo um ponto a menos do que o Vasco, que tem 49, em quarto lugar, e vai a campo na terça. O time paulista caiu para 10.º, com 43.

Mesmo jogando com três zagueiros, com uma proposta mais ofensiva com os laterais tendo mais espaço, a Ponte Preta foi surpreendida logo no primeiro minuto com o Sampaio Corrêa abrindo o placar. Após cobrança de lateral na área, Gabriel Poveda ganhou dos zagueiros e conseguiu desviar de cabeça para o fundo das redes.

Minutos depois, aos oito, a Ponte Preta até conseguiu deixar tudo igual no placar com Ribamar após um cruzamento de Igor Formiga. Mas, como o atacante desviou a bola com a mão para o gol, o árbitro invalidou o lance. Nos minutos finais, o Sampaio Corrêa quase fez o segundo, desta vez com Rafael Vila, em um chute colocado defendido por Caíque França.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada. Enquanto a Ponte Preta buscava o empate, o Sampaio Corrêa respondia em contra-ataques rápidos. Apesar disso, foi o visitante que conseguiu chegar ao objetivo. Aos 17 minutos, o atacante Echaporã, que havia acabado de entrar, recebeu pela ponta, deixou dois zagueiros para trás e bateu colocado, sem chances para o goleiro adversário.

Aos 27 minutos, a Ponte Preta teve mais um gol anulado, desta vez por posição irregular de Echaporã. Do outro lado, o Sampaio Corrêa foi mais decisivo e venceu com um gol aos 40 minutos. Após cruzamento rasteiro, Rafael Costa pegou meio estranho na bola, que subiu e encobriu o goleiro Caíque França. Cansado, o time da Ponte Preta não reagiu.

Os dois times já voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira (07), o Sampaio Corrêa visita o CSA, no estádio Rei Pelé, às 21h30, em Maceió (AL). No sábado (08), às 19h, a Ponte Preta recebe o Vila Nova, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).