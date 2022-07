Santos anuncia demissão de Fábian Bustos

publicidade

Um dia após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira, a diretoria do Santos anunciou nesta quinta-feira a demissão de Fábian Bustos. Além do treinador, os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conenna, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase também deixaram o clube.

O executivo de futebol Edu Dracena também anunciou que deixou a Vila Belmiro.

O Santos FC comunica que decidiu fazer alterações no Departamento de Futebol Profissional. O técnico Fabián Bustos e o executivo de futebol Edu Dracena deixam suas funções no time profissional nesta quinta-feira (7). pic.twitter.com/AY7s93Bnu3 — Santos FC (@SantosFC) July 7, 2022

O Peixe informou que para o jogo de domingo, quando a equipe enfrentará o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro, o auxiliar técnico da comissão permanente, Marcelo Fernandes, será o responsável por dirigir os jogadores. O Santos não vai bem na temporada e no Brasileirão é apenas 10º colocado, com 19 pontos conquistados em 15 jogos disputados.