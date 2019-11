Santos e Goiás vencem no encerramento da rodada

publicidade

Muito parecido com a sua melhor versão nesta temporada, o Santos passou fácil pelo Botafogo neste domingo. Rápido e envolvente, o time de Jorge Sampaoli contou com noite inspirada de Soteldo para vencer por 4 a 1 o duelo disputado na Vila Belmiro e válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos é o terceiro colocado, com 58 pontos, e se manteve distante do São Paulo, o quarto. São três jogos sem derrota. No entanto, também está longe do vice-líder Palmeiras e do líder Flamengo. São cinco pontos para o rival alviverde e 13 para o time carioca.

O calvário do Botafogo segue. A equipe alvinegra amargou a terceira derrota seguida e venceu apenas um dos últimos seis jogos. Ocupa o 14º lugar, com 33 pontos, apenas dois acima do Fluminense, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Neste domingo, apenas o goleiro Gatito se salvou. Apesar de ter falhado no segundo gol, o paraguaio se destacou e evitou que o placar adverso fosse ainda maior.

No início do jogo, o Santos reproduziu seus melhores momentos nesta temporada. Veloz e agressivo, o time de Sampaoli encurralou o rival e balançou as redes duas vezes em 12 minutos. Oportunista, Eduardo Sasha aproveitou desvio de Lucas Veríssimo e apareceu na segunda trave para abrir o placar aos dois minutos. Depois, Marinho fez fila na zaga adversária e arriscou de fora da área. Gatito Fernández falhou como não costuma fazer e a bola entrou.

Na parte final da primeira etapa, os donos da casa diminuíram o ritmo e o Botafogo cresceu a partir das investidas de Marcinho. O jovem Igor Cássio, aposta do técnico Alberto Valentim, foi premiado pelo esforço e diminuiu a desvantagem aos 33, de cabeça, aproveitando saída ruim do goleiro Everson.

A vitória parcial, que vinha sendo construída com certa tranquilidade, virou goleada no segundo tempo. Inspirado, Soteldo bagunçou a defesa adversária e marcou duas vezes em um intervalo de um minuto. Aos 22, recebeu de Marinho dentro da área e finalizou no canto esquerdo de Gatito. No ataque seguinte, o meia venezuelano foi acionado na esquerda e acertou o ângulo para marcar um golaço. Após os gols em sequência, os comandados de Sampaoli não tiveram dificuldade em sustentar a vantagem diante de um rival combalido.

Goiás vence e afunda Avaí

Com dois gols nos acréscimos, o Goiás derrotou o Avaí pelo placar de 2 a 0, em partida realizada na noite deste domingo, no estádio Serra Dourada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. De quebra, entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Com o resultado, o

Goiás quebrou uma série de quatro tropeços consecutivos e subiu para a nona posição, com 42 pontos, contra 46 do Athletico-PR, primeiro dentro da zona de Libertadores. Já o Avaí ficou na lanterna, com 17. O Cruzeiro, primeiro fora da degola, tem 33.

Cruzeiro e Bahia empatam

Uma rodada depois de sair da zona de rebaixamento, o Cruzeiro voltou a decepcionar sua torcida ao empatar com o Bahia, por 1 a 1, neste domingo à noite, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, como atuou parte do segundo tempo com um jogador a menos, com a expulsão de Orejuela, e assim mesmo buscou o empate, o time mineiro deixou o campo aplaudido pelo seu esforço.

O resultado mantém o Cruzeiro fora da zona de degola, ainda em 16º lugar, com 33 pontos, mesma pontuação de Ceará e Botafogo, que aparecem acima na tabela. O time de Abel Braga completou oito jogos invicto. De outro lado, o Bahia interrompeu a série de três derrotas seguidas e aparece com 42 pontos, em nono lugar.