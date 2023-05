Santos não se deixa afetar por caso Bauermann e expurga feridas com vitória sobre o Bahia

publicidade

O Santos concedeu à sua torcida, nesta quarta-feira, uma noite de alegria raramente vista na Vila Belmiro neste ano. Mesmo com o ambiente conturbado por duas derrotas seguidas e pelo afastamento de Eduardo Bauermann, investigado por participar de um esquema de apostas esportivas, o time comandado por Odair Hellmann contou com o brilho dos Meninos da Vila para vencer o Bahia por 3 a 0, em jogo da quinta rodada do Brasileirão.

O dono do jogo foi Deivid Washington, de 17 anos, que substituiu Marcos Leonardo, convocado pela seleção sub-20, e marcou um gol, além de ter participado dos outros dois. A noite também foi especial para Ângelo, pois ele balançou a rede pela primeira vez em uma partida na Vila Belmiro. A falta de gols em casa era uma das situações responsáveis pelas críticas direcionadas ao atacante de 18 anos. Na derrota por 2 a 1 com o Cruzeiro, no final de semana, encerrou um longo jejum de quase sete meses sem gols, seja como mandante ou visitante. Com o resultado, o Santos soma a segunda vitória no Brasileirão e vai a sete pontos, enquanto o Bahia estaciona em seis.

A descrente torcida santista tinha motivos de sobra para desconfiar que a noite na Vila Belmiro poderia não ser das melhores. Em meio a uma série de duas derrotas na temporada, para Newell's Old Boys e Cruzeiro, a principal preocupação era sobre como o elenco reagiria à notícia de que Eduardo Bauermann, considerado um dos líderes do grupo, está sendo investigado por integrar um esquema de apostas esportivas.

Sem o zagueiro, afastado por causa da investigação, Odair escalou Joaquim ao lado de Messias para formar o miolo de zaga. A dupla de defensores não precisou trabalhar muito no início de jogo, pois o Santos dominou as ações ofensivas. Até por isso, o cronômetro marcava apenas três minutos de bola rolando quando o garoto Deivid Washington ficou com o rebote após tentativa de Mendoza e colocou na rede para marcar seu primeiro gol como profissional.

Deivid apareceu novamente na jogada do segundo santista. Ele achou Lucas Lima após receber a bola no meio de campo e viu o meia tocar para Mendoza, que correu em velocidade com o espaço aberto à sua frente, até invadir a área e marcar o segundo gol santista. O Bahia chegou a balançar a rede na reta final do primeiro tempo, em um cabeceio de Ademir, mas o VAR constatou posição irregular. O Santos, por sua vez, teve a chance de fazer o terceiro em outro lance de Deivid, que acertou a trave.

O time da casa empolgou a torcida com a ótima atuação durante o primeiro tempo e voltou do intervalo tomado pela atmosfera positiva. Muitas vezes criticado na casa santista, Ângelo ampliou o placar após chute bloqueado de Deivid e celebrou o seu primeiro gol na Vila Belmiro desde que subiu ao profissional. Ângelo voltou a balançar a rede alguns minutos depois e explodiu de alegria, correndo até as arquibancadas para comemorar com a mãe, mas o lance foi anulado por posição irregular, após checagem do VAR. Sem forças para reagir, o Bahia apresentou poucos ricos e saiu de campo derrotado.

Veja Também

Brasileirão 2023 - 5ª rodada

Santos 3

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Píres; Camacho (Alison), Dodi (Vinícius Balieiro) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Ângelo (Ed Carlos), Deivid Washington e Mendoza (Lucas Braga). Técnico: Odair Hellmann.

Bahia 0

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho (Cauly), Acevedo (Vinicius Mingotti), Thaciano (Yago Felipe) e Jhoanner Cháves; Ademir, Arthur Sales (Diego Rosa) e Biel (Daniel). Técnico: Renato Paiva.

Gols: Deivid Washington, aos 3 minutos do primeiro tempo, Mendoza, aos 15 minutos do segundo tempo, e Ângelo, aos 5 minutos do segundo tempo (S)

Cartões amarelos: Lucas Lima, Deivid Washington, Lucas Braga, Kanu Cicinho, Acevedo, Jhoanner Chávez.

Árbitro: Wagner de Nascimento Magalhães.

Renda: R$ 335.690.

Público: 7.262 torcedores

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)