Segundo amistoso da seleção brasileira olímpica no Marrocos é cancelado

O amistoso da seleção brasileira olímpica diante do Marrocos, nesta segunda-feira, na cidade de Fez, está cancelado. O anúncio foi feito pela CBF, logo depois da Federação Marroquina de Futebol anunciar, neste domingo, que o jogo teria portões fechados por causa do terremoto registrado no país na sexta-feira.

O rei Mohammed VI determinou luto oficial de três dias. Os jogadores da seleção brasileira usariam uma faixa preta no braço em homenagens às vítimas e uma outra seria apresentada em apoio aos marroquinos. A cidade de Fez não registrou incidentes causados pelo tremor. Segundo autoridades locais, o sismo de 7 pontos matou ao menos 2,1 mil.

O amistoso desta segunda seria o segundo entre as duas seleções. Na quinta-feira, o Brasil perdeu para Marrocos, por 1 a 0, também em Fez.

O time do técnico Ramon Menezes se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul vão se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris.

A seleção brasileira treinou neste domingo e Ramon estuda mexer bastante na equipe para testar todos os convocados. A escalação só seria divulgada pouco antes da partida. Lesionados no primeiro jogo, o lateral Arthur e o volante Marlon Gomes são ausências certas.