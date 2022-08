Seleção Brasileira de Skate fará treino aberto na pista da Orla do Guaíba nesta terça-feira

publicidade

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude anunciou que a Seleção Brasileira de Skate realizará um treino aberto ao público em Porto Alegre, a partir das 07h30 desta terça-feira, no ‘Skate Park’ da Orla do Guaíba. O treinamento é parte da preparação dos atletas que vão representar o país no campeonato mundial "Rio World Skate Park World Championships 2022", que será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 9 de outubro.

Criada em 2018, a Seleção Brasileira de Skate conta com um plantel de mais de 20 atletas nacionais que se destacam nas modalidades ‘street’ , em que atletas são avaliados em ambientes que simulam o meio urbano, e "park", que incluí rampas para a execução de manobras aéreas. O recrutamento da equipe fica sob responsabilidade da Confederação Brasileira de Skate (CBSk), fundada em 1999.

Entre os principais nomes da seleção estão Rayssa Leal e Pedro Barros, medalhistas de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2020. O anúncio da equipe, em abril deste ano, marcou o início do ciclo de torneios e treinos preparatórios que antecipam as Olimpíadas de Paris 2024, considerada pelo segmento como a grande vitrine mundial do esporte.

Atletas da Seleção Brasileira de Skate:

Park

Feminino

Dora Varella – São Paulo (SP)

Erica Leguizamon – Garopaba (SC)

Isadora Pacheco – Florianópolis (SC)

Raicca Ventura – Santo André (SP)

Victoria Bassi – Santo André (SP)

Yndiara Asp – Florianópolis (SC)

Masculino

Augusto Akio – Curitiba (PR)

Luigi Cini – Curitiba (PR)

Luiz Francisco – Lorena (SP)

Murilo Peres – São Paulo (SP)

Pedro Barros – Florianópolis (SC)

Pedro Quintas – São Paulo (SP)

Street

Feminino

Gabriela Mazetto – Praia Grande (SP)

Isabelly Ávila – Itapetininga (SP)

Kemily Suiara – Brasília (DF)

Marina Gabriela – Campinas (SP)

Pâmela Rosa – São José dos Campos (SP)

Rayssa Leal – Imperatriz (MA)

Virginia Fortes Aguas – Niterói (RJ)

Masculino

Eduardo Neves – Curitiba (PR)

Felipe Gustavo – Brasília (DF)

Gabryel Aguilar – São Paulo (SP)

Giovanni Vianna – Santo André (SP)

João Lucas Alves – Cachoeirinha (RS)

Lucas Rabelo – Fortaleza (CE)