Alisson recebe homenagem em Novo Hamburgo

Campeão da Copa América pela Seleção Brasileira, o goleiro Alisson Becker, atualmente no Liverpool F.C., foi homenageado com a Comenda Mérito Atleta Hamburguense na tarde desta sexta-feira.

A homenagem foi entregue pela prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt. Durante o evento, que lotou o auditório do 10º andar da Prefeitura, o goleiro se disse feliz em ser exemplo para os novos atletas da cidade. "Sinto muita gratidão por todos que me ajudaram a chegar onde cheguei, como os professores que tive durante meus anos de colégio. É muito bom voltar a minha cidade e dividir com vocês essa alegria", comentou, ao falara sobre a conquista da Copa América.

Alisson ainda reforçou a importância do esporte na formação de crianças e jovens. "Que eles sigam o exemplo positivo, do caminho do esporte, que pode mudar vidas", falou. Para a prefeita Fátima Daudt, é um orgulho poder homenagear o goleiro. "Ele saiu do bairro Canudos e ganhou o mundo. Queremos que a nova geração se inspire nele", disse ela.

Ao final da cerimônia, Alisson atendeu aos fãs que estavam no local, fazendo fotos e assinando camisetas. Das mãos do Coordenador da Juventude de Novo Hamburgo, e ex-jogador Preto, ele ainda ganhou uma camiseta oficial do Esporte Clube Novo Hamburgo.