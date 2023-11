Após lesão, presença de Vini Jr. contra Argentina é "um pouco difícil"

publicidade

A presença de Vinícius Júnior no clássico contra a Argentina é "um pouco difícil", após o atacante se machucar na derrota do Brasil para a Colômbia na quinta-feira (16), em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. "Acho difícil, pelo que os médicos falaram é um pouco difícil. Mas vou tentar de tudo", disse o jogador do Real Madrid ao término da partida.

Vini, de 23 anos, foi substituído aos 27 minutos do primeiro tempo, quando a Seleção vencia por 1 a 0, com dores na perna esquerda. Na segunda etapa, a Colômbia virou o placar e saiu com a vitória por 2 a 1. "Acredito que foi a mesma lesão da outra vez, dei um pique ali e senti um pouquinho na posterior. Amanhã vou fazer exames e ver como é que vai", acrescentou.

O atacante perdeu os dois primeiros jogos da Eliminatórias - vitórias sobre Bolívia e Peru, em setembro - por uma lesão muscular, mas na coxa direita. A eventual ausência de Vini é mais uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz, que para esta rodada dupla não pôde contar com quatro titulares: o goleiro Ederson, o lateral Danilo, o volante Casemiro e o atacante Neymar.

A Seleção, que está há três jogos sem vencer, com um empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai e Colômbia, volta a treinar no sábado, já visando o jogo contra a Argentina, na próxima terça-feira, no Maracanã. A equipe de Lionel Messi lidera as eliminatórias com 12 pontos em cinco jogos. Já o Brasil é apenas o quinto colocado, com 7 pontos.

