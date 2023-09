Brasil atropela a Bolívia, com recorde de gols de Neymar, e lidera as Eliminatórias

publicidade

O Brasil demorou a engrenar, mas conseguiu romper a retranca da Bolívia e emplacou uma goleada, nesta sexta-feira no Mangueirão, em Belém do Pará. Foi dia de gol histórico, com Neymar indo às redes pela 78ª vez e superando a marca de Pelé como maior artilheiro da Seleção e 79 gols. Ao fim dos 90 minutos, 4 a 1, com um breve vacilo da defesa e um começo vitorioso do técnico Fernando Diniz e a liderança pelo saldo nas Eliminatórias Sul-Americanas.

A Seleção ocupou todo o campo de ataque desde o apito inicial, mas teve dificuldades para furar as duas linhas de marcação dos bolivianos. Até Marcelo Moreno ajudava na marcação, com muita dificuldade para puxar contra-ataques.

O primeiro chute a gol acabou sendo de Neymar e numa penalidade máxima. Jusino deu carrinho estabanado na área e tocou com a mãe. Na cobrança, Neymar fez a paradinha, mas bateu fraco para defesa de Viscarra. O goleiro ia ser o grande nome do primeiro tempo, defendendo ao menos quatro grandes chances brasileiras. Mas o gol viria antes.

Aos 23, Raphinha recebeu grande bola na direita e chutou cruzado. Jusino desviou, a bola ia mansa para escanteio, mas Rodrygo disparou da esquerda e chegou para conferir o 1 a 0.

Dez minutos depois, Raphinha recebeu na direita, tirou de dois marcadores e chutou forte. O goleirão catou firme. Viscarra apareceu de novo aos 36. Richarlison testou certeiro no canto direito, mas o goleirão foi buscar no cantinho.

Antes da virada, parecia que o dia não era de Neymar. O atacante recebeu na esquerda, driblou quatro marcadores para invadir a área e, na hora do chute, o goleirão conseguiu bloquear um golaço.

Goleada e domínio

Na volta do intervalo, a muralha boliviana ruiu. No minuto 1 Raphinha fez 2 a 0 com desvio na zaga. Aos 5, Neymar recebeu na frente e rolou para Raphinha. A bola chegou em Richarlison, que fez a parede, tirou da marcação, mas exagerou na hora do chute. Mandou um balão sobre a meta. Mas quando a bola foi na direção certa, o gol veio. Bruno Guimarães lançou bola açucarada na área. De frente para o gol, Rodrygo fulminou no canto esquerdo para o 3 a 0.

Aí, chegaria a consagração de Neymar aos 15 minutos. Rodrygo recebeu na área e limpou o lance. Sofreu o pênalti, mas o lance sobrou para Neymar, que fulminou de primeira para anotar a goleada e definir um novo recorde com a canarinho. O craque brasileiro fez 78 gols e superou Pelé em jogos oficiais da Seleção.

O susto veio 32 minutos. Ábrego entrou no lugar de Marcelo Moreno e logo foi lançado em velocidade. A zaga estacionou e ele entrou livre na área para disparar um belo chute, no desconto em 4 a 1. Mas Neymar resolveu fazer saldo no seu recorde de gols. Aos 47, Raphinha cruzou para a área e o craque pulou entre dois marcadores para desviar de primeira, por baixo de Viscarra. Brasil 5 a 1, Neymar 79 gols.

Eliminatórias da Copa - 1ª rodada

Brasil 5

Éderson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Ibañez) e Renan Lodi (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton), Neymar e Rodrygo (Gabriel Jesus); Raphinha e Richarlison (Matheus Cunha). Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia 1

Viscarra; Quinteros, Jusino e Suárez; Fernández (Roca), Cespedes (Ursino), Villamil, Bejarano (Cuéllar) e Medina; Arrascaita (Cuéllar) e Marcelo Moreno (Ábrego). Técnico: Gustavo Costas

Gols: Rodrygo, aos 23min do primeiro tempo e aos 7min do segundo tempo, Raphinha, aos 2min do segundo tempo, Neymar, aos 15min e aos 47min do segundo tempo, e Ábrego, aos 32min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Neymar, Marcelo Moreno e Ursino.

Árbitro: Juan G. Benítez (PAR).

Público: 43.188 pessoas.

Local: Estádio Mangueirão, Belém.