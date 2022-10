Brasil cai no grupo da França da Copa do Mundo feminina

publicidade

O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo feminina de 2023, ao lado de França, Jamaica e uma seleção que será definida na repescagem, de acordo com o sorteio realizado neste sábado em Auckland, Nova Zelândia. O Mundial feminino será disputado de 20 de julho a 20 de agosto do próximo ano na Austrália e Nova Zelândia.

A seguir os grupos definidos pelo sorteio:

Grupo A

Nova Zelândia (país sede), Noruega, Filipinas, Suíça.

Cidades: Auckland, Dunedin, Wellington e Hamilton, na Nova Zelândia.

Grupo B

Austrália (país sede), Irlanda, Nigéria, Canadá.

Cidades: Brisbane, Melbourne, Sydney e Perth, na Austrália.

Grupo C

Espanha, Costa Rica, Zâmbia, Japão.

Cidades: Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington, na Nova Zelândia.

Grupo D

Inglaterra, seleção definida na repescagem, Dinamarca, China.

Cidades: Adelaide, Brisbane, Perth e Sydney, na Austrália.

Grupo E

Estados Unidos (atual campeã), Vietnã, Holanda, seleção definida na repescagem.

Cidades: Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington, na Nova Zelândia.

Grupo F

Brasil, França, Jamaica, seleção definida na repescagem.

Cidades: Adelaide, Brisbane, Perth e Sydney, na Austrália.

Grupo G

Suécia, África do Sul, Itália, Argentina.

Cidades: Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington, na Nova Zelândia.

Grupo H

Alemanha, Marrocos, Colômbia, Coreia do Sul.

Cidades: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth e Sídney, na Austrália.