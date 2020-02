Brasil encara a Colômbia em quadrangular decisivo no Pré-Olímpico

publicidade

Diante da Colômbia, o Brasil inicia a sua participação no quadrangular decisivo no Pré-Olímpico. A partida contra os anfitriões começa às 22h30min (de Brasília). Antes, jogam Argentina e Uruguai, a partir das 20h30min. As duas seleções mais bem classificadas ao final de três rodadas estarão com vaga assegurada nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na sexta à noite, com a classificação antecipada ao quadrangular, a Seleção Brasileira entrou em campo para enfrentar o Paraguai. Com uma formação reserva, o Brasil saiu atrás de um pressionado Paraguai, mas buscou a virada e venceu por 2 a 1, com gols de Pepê e Paulinho.

Mesmo sem a grande maioria dos titulares, que foram preservados, a Seleção teve as melhores oportunidades de abrir o placar diante dos paraguaios. No entanto, foram os adversários que largaram na frente, com um gol de Roberto Fernández aos 15 minutos da etapa final.

O técnico André Jardine decidiu então colocar alguns dos titulares em campo. Não demorou muito para que a diferença fosse sentida. Bruno Guimarães, que havia entrado pouco antes, deu assistência para Paulinho deixar tudo igual na Colômbia, aos 29 minutos. Aos 43, enquanto os paraguaios lamentavam a iminente desclassificação no torneio, veio o golpe fatal: Pepê fez rápida tabela com Igor Gomes dentro da área e anotou belo gol, sacramentando o triunfo brasileiro.

O atacante do Grêmio é um dos artilheiros da competição, com os mesmos três gols do colombiano Carrascal e do boliviano Abrego.A vitória brasileira serviu para classificar os uruguaios. Caso o Paraguai tivesse vencido a partida, os uruguaios estariam desclassificados do torneio.