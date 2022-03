Brasil goleia Bolívia em despedida das Eliminatórias e vai em alta para a Copa do Mundo

publicidade

A Seleção Brasileira se despediu das Eliminatórias da maneira em que atuou na maior parte do torneio: com grande atuação e goleada. Na noite desta terça-feira, na 18ª e última rodada, goleou a Bolívia por 4 a 0 e garantiu uma campanha invicta, em uma das melhores e mais tranquilas caminhadas rumo a um Mundial. Na sexta-feira, às 13h, o sorteio definirá os primeiros três adversários da equipe de Tite na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O resultado também garantiu uma marca histórica para a Seleção. Ao chegar a 45, o time de Tite quebrou o recorde de pontos nas Eliminatórias do Mundial na América do Sul. A marca era da Argentina, nas Eliminatórias de 2002, quando somou 43.

O Brasil chegou ao primeiro gol aos 23 minutos, em mais uma boa participação de Bruno Guimarães, que vem crescendo com Tite na reta final dos testes antes do Catar. Ele arrancou, fez boa jogada individual, e deixou Lucas Paquetá na cara do gol.

Quase no fim do primeiro tempo, aos 44, a Seleção ampliou. Antony avançou pela direita e bateu rasteiro. A bola desviou e sobrou para Richarlison, na pequena área, que teve apenas o trabalho de empurrar para as redes e fazer o 2 a 0.

Na segunda etapa, um belo gol, agora anotado pelo próprio Bruno Guimarães. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá fica com o rebote após desarme de Martinelli, e dá passe de primeira, na medida. A bola encontra Bruno Guimarães na área, que bate de primeira, no ângulo, para marcar um golaço no 3 a 0. Já nos acréscimos, Richarlison fez mais um e fechou o placar.

Com o resultado, o Brasil chegou a 45 pontos, com 14 vitórias e 3 empates em 17 jogos, invicto e com vantagem de 2 pontos para a Argentina. A Seleção volta a campo em julho, para a disputa de amistosos. O Brasil conhecerá seus adversários na Copa na sexta-feira, em sorteio que será realizado às 13h.