Brasil passeia e vence fácil a Tunísia no último amistoso antes da Copa do Mundo

Durou apenas um amistoso o esquema super ofensivo da seleção brasileira. Nem por isso a equipe do técnico Tite deixou de golear a Tunísia por 5 a 1 nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro fizeram os gols do último jogo antes da convocação final para a Copa do Mundo.

Tite havia prometido mexer no time que venceu Gana na última sexta. Daquela formação com apenas um volante e quatro jogadores no ataque, o atacante Vini Jr. deu lugar ao volante Fred no meio-campo. Pelo placar, não dá para dizer que não funcionou, mas ficou a sensação de que o time poderia jogar de maneira mais leve contra uma seleção de novo sem expressão no cenário internacional.

Para uma partida amistosa, o primeiro tempo foi bastante agitado. Além dos cinco gols (duas pinturas de Raphinha, uma de cabeça e outra de primeira), Richarlison (por baixo da perna do goleiro) e Neymar (de pênalti) também deixaram as suas marcas. A Tunísia chegou a assustar com o gol de empate do zagueiro Talbi.

Já próximo do fim da primeira etapa, o zagueiro Bronn fez uma falta dura em Neymar e recebeu o cartão vermelho. Os jogadores da seleção, partiram para cima do adversário e uma confusão se iniciou. Mas aí qualquer teste de esquema tático já havia caído por terra. Não havia mais dificuldade para o time pentacampeão.

Na volta do intervalo, Tite enfim deu uma chance ao atacante Pedro. O centroavante entrou no lugar de Richarlison e aproveitou a oportunidade. Em seu primeiro grande lance, ele recebeu de Vini Jr., que havia entrado na vaga de Lucas Paquetá, e chutou forte para fazer o quinto gol da seleção brasileira.

Nos minutos finais, a impressão era que apenas Pedro queria mostrar mais serviço para Tite. O ritmo da seleção brasileira já era bastante cadenciado. Antony, outro que não está garantido na lista final, ainda criou algumas chances, mas foi só.

Convocação para a Copa

A tendência é que a convocação com os 26 nomes para o Catar 2022 — a Fifa aprovou em junho a inclusão de mais três jogadores na lista final — sejam conhecidos só em 7 de novembro, em cerimônia na sede da CBF, no Rio. A entidade ainda estuda pelo menos mais dois amistosos depois da lista fechada.

O Brasil, que está no Grupo G da Copa do Mundo, estreará em 24 de novembro, contra a Sérvia. Ainda na primeira fase, a equipe pegará a Suíça (28/11) e Camarões (2/12). A Tunísia está no Grupo D, ao lado de França, Austrália e Dinamarca.

