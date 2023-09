Brasil sofre com VAR, mas garante 1 a 0 com gol no fim diante do Peru

publicidade

A noite peruana foi daquelas, a bola parecia que não ia entrar. Na verdade até entrou, mas precisaram três gols para valer um. A Seleção foi às redes duas vezes no primeiro tempo, mas acabou barrada pelo VAR. Já no fim da partida, Marquinhos surgiu de cabeça para anotar o 1 a 0 e definir a vitória do Brasil sobre o Peru, em Lima.

O resultado mantém o Brasil na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com seis pontos em dois jogos sob o comando de Fernando Diniz. O saldo fez a diferença, com a Argentina em segundo.

O primeiro tempo teve o VAR como algoz brasileiro. Neymar e Richarlison conseguiram vencer o goleiro Tapia, mas ambos os lances acabaram anulados por impedimento no detalhe.

Depois disso, o ímpeto brasileiro esfriou e a marcação peruana levou a melhor apesar da pressão.

Já aos 45 do segundo tempo, Neymar cobrou escanteio com perfeição. Marquinhos foi lá em cima para desviar de cabeça e a bola entrou no canto direito para festa brasileira.