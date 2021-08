Brasil x Argentina poderá receber até 12 mil torcedores em São Paulo

publicidade

O clássico sul-americano Brasil x Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, marcado para 5 de setembro em São Paulo, poderá ter até 12 mil torcedores. A partida será um "evento-teste" no caminho para a realização de outros na capital paulista após a queda do número de infecções e mortes por Covid-19 e a antecipação da vacinação, indicou a secretaria estadual de Esportes em um comunicado.

"Será autorizada apenas a presença de torcedores que apresentarem teste negativo realizado em até 48 horas antes do evento. Após a partida, todo o público presente será testado e acompanhado por 15 dias", acrescentou.

O clássico sul-americano será o primeiro após a vitória da Argentina sobre o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, em julho. Também será a primeira partida de futebol em São Paulo a ser disputada com a presença do público após um ano e meio de proibição.

Com mais de 931.000 infecções e mais de 36.770 mortes pelo novo coronavírus, São Paulo é a cidade brasileira mais afetada pela pandemia em números absolutos. A partida deve ser realizada no estádio Neo Química Arena, ex-Arena Corinthians, com capacidade para 48.234 espectadores.

O governo pretende autorizar o retorno gradativo dos torcedores às arquibancadas a partir do dia 1º de novembro, assim como a realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Interlagos, que acontece entre os dias 5 e 7 de novembro, com lotação total (cerca de 60 mil participantes).

Líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com seis vitórias em seis jogos, o Brasil receberá a Argentina de Messi, que é vice-líder com doze pontos.

Sobre a rodada tripla, ficou uma dúvida porque, segundo versões jornalísticas na Inglaterra, os clubes daquele país se opunham a emprestar os jogadores às suas seleções, já que na volta eles deveriam cumprir vários dias de quarentena, o que os impediria de disputar alguns jogos da Premier League.