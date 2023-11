Brasileiros e colombianos brigam antes da entrevista de Diniz após derrota da seleção

publicidade

A derrota da seleção brasileira para a Colômbia na noite de quinta-feira, por 2 a 1, escancarou a crise que vive a equipe treinada por Fernando Diniz nas Eliminatórias da Copa do Mundo. À espera de Carlo Ancelotti, o Brasil teve seu segundo revés consecutivo (já havia perdido para o Uruguai na última rodada) e amarga a quinta colocação na tabela. Após o jogo, na sala de imprensa, a tensão do campo chegou aos bastidores, com confusão entre membros da imprensa brasileira e funcionários colombianos, com trocas de empurrões, xingamentos e agressões.

Em um dos vídeos, divulgados pelo jornalista Carl Worswick, é possível ver o início da confusão entre membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Colombiana de Futebol (FCF) no estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia. Tudo por causa dos patrocinadores.

A entidade brasileira desejava realizar a entrevista coletiva de Diniz com o banner de patrocinadores da seleção atrás do treinador. No entanto, a assessoria da federação colombiana entendia que a entrevista deveria ser realizada à frente do chamado "backdrop" da própria equipe colombiana.

A confusão se estendeu para os jornalistas que estavam na sala, com trocas de xingamentos e empurrões. Um dos membros da delegação colombiana chegou a cair no chão. A segurança do estádio também precisou intervir, para tentar acalmar os ânimos.

"Não sabe receber as pessoas na sua casa, não? Você vai jogar no Brasil! Que p**** é essa? Trata a gente com respeito", disse um dos seguranças brasileiros na confusão. "Tira a mão, tá maluco? Sai", esbravejou outro jornalista no conflito. Após a confusão, a entrevista de Diniz foi dividida em duas partes. Em um primeiro momento, em frente ao banner da seleção mandante, ele falou apenas para jornalistas colombianos. Depois, em pé, diante da faixa da CBF, para os profissionais de imprensa brasileiros.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, diante da Argentina, no Maracanã. Liderada por Lionel Messi, a atual campeã mundial foi derrotada pelo Uruguai, por 2 a 0, em La Bombonera. A partida da próxima semana pode marcar o último encontro do camisa 10 argentino com a seleção brasileira no País.

Veja Também