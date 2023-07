CBF define Fernando Diniz, do Fluminense, como técnico interino da Seleção Brasileira

publicidade

Enquanto o italiano Carlo Ancelotti não chega, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira que Fernando Diniz será o técnico da Seleção Brasileira. A entidade que controla o futebol no país entrou em acordo com o tricolor carioca para tê-lo no comando interinamente do Brasil enquanto aguarda pelo treinador do Real Madrid.

O contrato de Fernando Diniz, que está com 49 anos, com a CBF será de seis meses ou um ano, dependendo da data que Ancelotti poderá deixar o clube espanhol. A CBF procurou o clube carioca para tratar da liberação, e a resposta foi que isso só ocorreria perante pagamento de multa, e as partes chegaram a um consenso.

Com o acerto, o Fluminense não será prejudicado em momentos fundamentais da temporada, como por exemplo o mata-mata da Libertadores. Existe o acordo entre as partes para que Fernando Diniz concilie o trabalho no tricolor carioca e se apresente nas Datas-Fifa para comandar a Seleção Brasileira. Há ainda um outro aspecto que atende à necessidade de alguém com o perfil de Diniz: existe um acerto verbal com Ancelotti, mas nada assinado. Ter um treinador conceituado no cargo é o ideal caso seja preciso dar sequência ao trabalho se o acordo com o italiano não for firmado no papel.

Não se sabe, ainda, se Diniz comandará a Seleção na Copa América de 2024, nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 de julho. O contrato de Ancelotti com o Real Madrid termina em 30 de junho. Portanto, se os espanhóis não o liberarem antes, o italiano não poderá estar à frente da equipe no torneio. E ainda não está definido, ou não se sabe, se o futebol brasileiro vai parar durante a Copa América de 2024. Caso não seja interrompido, Diniz teria compromissos com o Fluminense.

Ainda este ano, ele comandará a Seleção Brasileira em seis jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, entre setembro e novembro deste ano, e em dois amistosos, ambos em março de 2024 −, um deles já está confirmado, contra a Espanha. O trabalho de Diniz começará em setembro, nos jogos contra a Bolívia e Peru. Em outubro, Venezuela e Uruguai.

