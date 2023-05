Conheça Joelinton, Vanderson, Nino, Ayrton Lucas e Malcom, as caras novas da seleção brasileira

publicidade

O técnico Ramon Menezes, responsável pelo sub-20 do Brasil e interino com a seleção brasileira até que a CBF defina o novo nome, convocou neste domingo os 23 jogadores que vão enfrentar Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho, em amistosos na Europa. Cinco atletas são novidades e nunca vestiram a camisa amarela. Um deles é o atacante Joelinton, brasileiro que joga pelo Newcastle United.

Outra novidade é o lateral-direito Vanderson, atualmente no Mônaco, que disputa o Campeonato Francês. Ex-Corinthians, o atacante Malcom é ídolo no Zenit, da Rússia. Recentemente, ele comemorou a conquista do Campeonato Russo em cima do Spartak Moscou.

As caras novas não se restringem a atletas que atuam fora do país. O lateral-esquerdo titular do Flamengo, Ayrton Lucas, também estará no grupo que vai pegar os times africanos na Espanha e Portugal em junho.

Ayrton Lucas | Foto: Marcelo Cortes / Flamengo / CP

Outro que atua no futebol nacional, o zagueiro Nino, capitão do Fluminense, também vai desfilar por gramados europeus nos amistosos. Ele se destaca pelo poder defensivo pelo alto, pela boa saída de bola e pela liderança no time de Fernando Diniz.

Nino | Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense / CP

Confira a lista completa:

Goleiros

Alisson - Liverpool-ING

Ederson - Manchester City-ING

Weverton - Palmeiras-BRA

Laterais-direito

Danilo - Juventus-ITA

Vanderson – Mônaco-FRA

Laterais-esquerdo

Alex Telles – Sevilla-ESP

Ayrton Lucas - Flamengo-BRA

Zagueiros

Ibanez - Roma-ITA

Eder Militão - Real Madrid-ESP

Marquinhos - Paris Saint-Germain-FRA

Nino - Fluminense-BRA

Meio campistas

André - Fluminense-BRA

Bruno Guimaraes - Newcastle-ING

Casimiro - Manchester United-ING

Joelinton - Newcastle-ING

Atacantes

Lucas Paquetá - West Ham-ING

Malcon – Zenit-RUS

Pedro - Flamengo-BRA

Richarlison - Tottenham-ING

Rodrygo - Real Madrid-ESP

Rony – Palmeiras-BRA

Vinícius Jr. – Real Madrid-ESP

Raphael Veiga - Palmeiras-BRA

