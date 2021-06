Ex-Inter, zagueiro Léo Ortiz é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América

publicidade

O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, foi convocado para a Seleção Brasileira neste sábado (26). Ele foi chamado para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid, que teve de ser desconvocado após sofrer uma lesão no joelho direito.

Felipe teve uma entorse no local no dia 16 de junho, um dia antes do Brasil derrotar o Peru por 4 a 0 na segunda rodada da Copa América 2021. O jogador fez um exame de imagem no dia seguinte, que comprovou uma lesão parcial no ligamento colateral externo. Ele ficou em tratamento nos últimos dias e realizou nova ressonância na quinta-feira (24), quando foi confirmado que ele não teria condições de jogo para esta competição.

Com 25 anos, Léo Ortiz é natural de Porto Alegre e começou nas categorias de base do Inter. No Colorado, disputou a Série B em 2017 e depois foi emprestado para o Sport no final daquele ano. Em 2019, assinou com o Red Bull Bragantino.

Com a convocação para substituir Felipe, Léo Ortiz terá sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira. O zagueiro se juntará à delegação da Seleção Brasileira na próxima terça-feira (29), após o término da primeira fase da Copa América de 2021.

Veja Também