Joachim Löw, técnico da Alemanha no 7 a 1, quer treinar a Seleção Brasileira, diz jornal

Joachim Löw, treinador campeão do mundo com a Alemanha em 2014, tem interesse em ocupar o lugar deixado por Tite e assumir como técnico da Seleção Brasileira. Segundo o jornal alemão Bild, Löw, que também foi um dos protagonistas do histórico 7 a 1, já teria até planejado seus próximos passos uma vez que fosse contratado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Joachmi Löw esteve à frente da seleção alemã por 15 anos. Em 2021, o treinador foi desligado após ser eliminado para a Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa 2020, adiada por conta da pandemia do novo coronavírus.

Além da Copa do Mundo de 2014, Löw conquistou também a Copa das Confederações de 2017. Antes de assumir a seleção, o treinador também faturou a Copa da Alemanha na temporada 1996/97, pelo Stuttgart, o Campeonato Austríaco (01/02) pelo Tirol Innsbruck, além da Supercopa da Áustria de 2003, à frente do Áustria Viena.

Apesar do interesse do alemão, o nome preferido da CBF para assumir o lugar de Tite é o do italiano Carlo Ancelotti, que comanda atualmente o Real Madrid. Jorge Jesus e Abel Ferreira também estão no páreo, segundo o coordenador técnico da entidade, Ricardo Gomes.

