Matheus Henrique e Phelipe Megiolaro são convocados para torneio amistoso com a Seleção Olímpica

O técnico gaúcho André Jardine convocou na manhã desta sexta-feira a lista de jogadores que levará para a disputa do Torneio de Tenerife e dois atletas do Grêmio foram chamados. Além do goleiro Phelipe Megiolaro, que vem sendo chamado, Jardine chamou o volante Matheus Henrique. O torneio será disputado entre os dias 11 a 19 de novembro.

A competição em solo espanhol contará ainda com Argentina, Chile e Estados Unidos. A disputa será realizada na “Data FIFA” de novembro. A próxima convocação será para o pré-olímpico, que ocorre de 18 de janeiro a 9 de fevereiro, na Colômbia.

CONVOCAÇÃO DUPLA! TITE participa de coletiva de imprensa pós-convocação e JARDINE divulga nomes da SELEÇÃO OLÍMPICA #JogaBola #CBFTV https://t.co/mNZdtGKcNU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 25, 2019

•• Confira a lista dos convocados

• Goleiros

Anderson (Athletico)

Ivan (Ponte Preta)

Phelipe Megiolaro (Grêmio)

• Laterais

Dodô (Shakhtar)

Guga (Atlético-MG)

Ayrton Lucas (Spartak)

Caio Henrique (Fluminense)

• Zagueiros

Lyanco (Torino)

Ibañez (Atalanta)

Rodrigo (Portimonense)

Walce (São Paulo)

• Meias

Matheus Henrique (Grêmio)

Lucas Fernandes (Portimonense)

Bruno Henrique (Athletico-PR)

Thiago Maia (Lille)

Pedrinho (Corinthians)

Wendel (Sporting)

• Atacantes

Antony (São Paulo)

Artur (Bahia)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (R.B. Leipzig)

Pedro (Fiorentina)