Neymar fará cirurgia nesta quinta-feira, confirma CBF

publicidade

O atacante Neymar passará por cirurgia nesta quinta-feira (2) em Belo Horizonte, depois de sofrer uma grave lesão no joelho durante a derrota do Brasil para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em outubro.

O jogador "será submetido a uma cirurgia para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo", informou a CBF em nota nesta quarta-feira (1º).

Neymar será operado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, o mesmo que o operou de uma fratura no pé em março de 2018, quando ainda era jogador do Paris Saint-Germain.

O agora atacante do Al-Hilal da Arábia Saudita se lesionou no dia 17 de outubro, quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0, na quarta rodada das Eliminatórias.

Neymar deixou o campo chorando e de maca, após cair em uma dividida com o meia uruguaio Nicolás De la Cruz.

Exames clínicos confirmaram a "ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo".

O jogador deve ficar afastado dos gramados por vários meses e é desfalque certo para o Brasil nos jogos de novembro pelas Eliminatórias: contra Colômbia, em Barranquilla, e Argentina, no Maracanã.

As lesões de joelho estão entre as mais comuns e graves no futebol e a ruptura do ligamento cruzado anterior é considerada a pior delas.

Este é o mais recente de uma série de problemas físicos de Neymar, que em março passou por cirurgia no tornozelo.

"O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol fica mais alegre quando ele está em campo", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, um dia depois da lesão do atacante.