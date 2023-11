Pancadaria na arquibancada atrasa começo de Brasil e Argentina no Maracanã

publicidade

Uma confusão entre torcedores argentinos e a Polícia Militar do Rio de Janeiro atrasa o começo do jogo entre Brasil e Argentina na noite desta quarta-feira no Maracanã pelas Elimintarórias da Copa do Mundo. O conflito ocorreu logo após a execução do hino nacional e os jogadores argentinos e brasileiros foram até o local para tentar paralisar.

Messi comandou a retirada dos jogadores da Argentina do campo de jogo e todos foram para o vestiário. Os atletas argentinos aguardaram cerca de 10 minutos para a confusão ser controlada e voltaram a campo para a bola rolar.

Os torcedores de ambas as torcidas viveram momentos de pânico, com crianças chorando e pulos em muretas por medo de esmagamento.