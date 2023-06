Pia Sundhage convoca seleção para Copa do Mundo Feminina; veja a lista

publicidade

Na tarde desta terça-feira (27), no Rio de Janeiro, a técnica sueca Pia Sundhage convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2023, que acontecerá de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia. A lista divulgada tem 26 nomes, mas até a viagem do Brasil três atletas serão cortadas.

Veja a lista:

Goleiras

Camila - Santos

Leticia Izidoro - Corinthians

Bárbara - Flamengo

Defensoras

Antonia - Levante UD (Espanha)

Bruninha - NJ/NY Gotham (Estados Unidos)

Kathellen - Real Madrid (Espanha)

Lauren - Madrid CFF (Espanha)

Monica - Madrid CFF (Espanha)

Rafaelle - Arsenal

Tamires - Corinthians

Meio-campistas

Luana - Corinthians

Duda Sampaio - Corinthians

Kerolin - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Ary Borges - Racing Louisville

Adriana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Atacantes

Bia Zaneratto - Palmeiras

Debinha - Kansas City Current

Andressa Alves - sem clube

Geyse - Barcelona

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

Suplentes

Tainara - Bayern

Aline Gomes - Benfica

Angelina - Ferroviária

As convocadas se apresentam nesta semana na Granja Comary para começar a preparação. Antes da viagem para a Austrália, o Brasil faz um amistoso no domingo (dia 2 de julho), contra o Chile, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Parte da preparação será em Gold Coast, no litoral Oeste da Autrália. Depois, a seleção seguirá para Brisbane, cidade escolhida pela CBF como base da equipe. O Brasil estreia contra o Panamá (24 de julho), França (29 de julho), e a Jamaica (2 de agosto).