Ramon explica ausência de atletas do Botafogo na seleção brasileira

A seleção brasileira não vai contar com atletas do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, para os amistosos de junho contra Guiné e Senegal. Perguntado sobre o tema, o técnico Ramon Menezes explicou sua decisão durante o anúncio dos convocados para os jogos, neste domingo.

"Para fazer uma lista de 23 jogadores, pode ter certeza que é uma dificuldade tremenda. É um leque de opções. Temos grandissíssimos jogadores, então, você sempre vai deixar um ou outro fora da lista. Vai acontecer esse tipo de situação", afirma Ramon.

O zagueiro Adryelson e o goleiro Lucas Perri eram dois dos jogadores do elenco botafoguense com grandes chances de aparecer entre os convocados para os amistosos, que serão realizados na Espanha e em Portugal. Mesmo assim, o treinador, que atualmente comanda a seleção brasileira sub-20 no Mundial da Argentina, chamou cinco caras novas: Vanderson (Mônaco, da França), Nino (Fluminense, do Brasil), Ayrton Lucas (Flamengo, do Brasil), Joelinton (Newcastle, da Inglaterra) e Malcom (Zenit, da Rússia).

Ramon também manteve na lista atual 14 jogadores que estiveram no Mundial do Catar-2022 e promoveu os retornos do zagueiro Ibañez, do meio-campista André e Raphael Veiga, além do atacante palmeirense Rony.

Confira a lista completa:

Goleiros

Alisson - Liverpool-ING

Ederson - Manchester City-ING

Weverton - Palmeiras-BRA

Laterais-direito

Danilo - Juventus-ITA

Vanderson – Mônaco-FRA

Laterais-esquerdo

Alex Telles – Sevilla-ESP

Ayrton Lucas - Flamengo-BRA

Zagueiros

Ibanez - Roma-ITA

Eder Militão - Real Madrid-ESP

Marquinhos - Paris Saint-Germain-FRA

Nino - Fluminense-BRA

Meio campistas

André - Fluminense-BRA

Bruno Guimaraes - Newcastle-ING

Casimiro - Manchester United-ING

Joelinton - Newcastle-ING

Atacantes

Lucas Paquetá - West Ham-ING

Malcon – Zenit-RUS

Pedro - Flamengo-BRA

Richarlison - Tottenham-ING

Rodrygo - Real Madrid-ESP

Rony – Palmeiras-BRA

Vinícius Jr. – Real Madrid-ESP

Raphael Veiga - Palmeiras-BRA

