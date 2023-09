Seleção Brasileira é convocada para os Jogos Pan-Americanos com três jogadores da Dupla Gre-Nal

publicidade

O técnico Ramon Menezes, da Seleção Brasileira Olímpica, convocou os jogadores para os Jogos Pan-Americanos no Chile. A dupla Gre-Nal contará com três representantes.

Do lado do Grêmio, o zagueiro Gustavo Martins e o volante Ronald serão os representantes. O volante Matheus Dias foi o chamado do Inter. O trio se apresentará na Granja Comary no dia 9 de outubro. A competição começa em 20. O treinador Ramon agradeceu aos clubes pela liberação dos atletas, que irão desfalcar os elencos.

Convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá) e Patryck (São Paulo)

Zagueiros: Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grêmio) e Arthur Chaves (Académico de Viseu)

Meio-campistas: Matheus Dias (Inter), Ronald (Grêmio), Igor Jesus (Flamengo), Guilherme Biro (Corinthians) e Marquinhos (Nantes)

Atacantes: Gabriel Veron (Porto), Matheus Nascimento (Botafogo), Figueiredo (Vasco) e Kaio (Coritiba)

