Sem técnico após saída de Jair Ventura, Juventude reforça ataque com Mauro Zárate

O dia foi movimentado nos bastidores do Juventude. Na manhã desta sexta-feira, o clube anunciou a saída do técnico Jair Ventura, após início ruim no Gauchão 2022 - foram dois pontos em 15 disputados e uma 11ª colocação. No começo da noite, o Verdão da Serra comunicou a chegada do experiente atacante argentino Mauro Zárate, que defendeu o América Mineiro no Brasileirão de 2021.

De acordo com os dirigentes da equipe, o reforço se apresenta na próxima semana e assina até o final da temporada. No final de semana, o Ju enfrenta o Grêmio, na Arena, às 19h. O atacante tem vasto currículo atuando no exterior, em equipes como Inter de Milão e Lazio, na Itália, West Ham, na Inglaterra, e o Boca Juniors, na Argentina.

Agora, o Juventude direciona suas forças para encontrar substituto ao treinador Jair Ventura. Apesar da boa campanha, que manteve o clube na Série A e rebaixou o Tricolor gaúcho, ele não resistiu no cargo neste começo ruim de temporada.

Em contato com a equipe da Rádio Guaíba, o presidente do Ju, Walter Dal Zotto, revelou que o técnico Lisca não aceitou ouvir a proposta e está descartado.

