Sob incerteza, Olimpíada tem ingressos disponíveis para todas as modalidades

Os torcedores que quiserem assistir aos Jogos Olímpicos de Tóquio presencialmente ainda podem comprar ingressos para as competições. Há bilhetes disponíveis para todas as modalidades no site da Match Hospitality AG, empresa suíça revendedora oficial no Brasil.

Dentre os ingressos disponíveis no site, há opções para a cerimônia de encerramento, marcada para o dia 9 de agosto, no Estádio Olímpico de Tóquio. Também é possível encontrar oportunidades para o "Follow My Team", que dá ao torcedor a opção de seguir o Time Brasil feminino e masculino nas rodadas preliminares e finais de handebol, voleibol e futebol.

Também é possível comprar a final de modalidades estreantes, como o surfe masculino a partir de 3.600 ienes (cerca de R$ 177) e o skate street feminino a partir de 4.800 ienes (aproximadamente R$ 236). A partir de 4.800 ienes (aproximadamente R$ 236), o torcedor poderá acompanhar as preliminares masculina e feminina do vôlei e judô brasileiro.

Quem preferir torcer por Ana Marcela na prova de 10km da maratona aquática feminina ou na final individual de ciclismo encontrará ingressos a partir de 4.200 ienes (cerca de R$ 207).

É estipulado o limite máximo de compra de 30 ingressos por pessoa, observados os seguintes requisitos por sessão: dois ingressos para a cerimônia de abertura e/ou encerramento, quatro ingressos para as sessões com entrega de medalhas e seis para as demais sessões.

Escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para ser revendedora oficial de ingressos dos Jogos no Brasil, a Match Hospitality AG definiu três agências para fazer o serviço com exclusividade: Ambiental Viagens e Turismo, a Quickly Travel e a Century Travel, todas com sede em São Paulo.

Foram vendidas 4,45 milhões de entradas no Japão para os Jogos Olímpicos, sendo que 810 mil serão reembolsadas e novamente comercializadas posteriormente. O comitê organizador não revelou detalhes sobre o número de ingressos vendidos no exterior, nem sobre o processo de reembolso fora do território japonês. Os espectadores estrangeiros representaram de 10% a 20% do público nos eventos anteriores.

Adiada para o ano que vem em virtude da pandemia de covid-19, a Olimpíada de Tóquio será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021. A Paralimpíada começará em 24 de agosto e irá até 5 de setembro.