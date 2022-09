Son garante empate da Coreia do Sul contra a Costa Rica em amistoso

publicidade

Coreia do Sul e Costa Rica empataram em 2 a 2 nesta sexta-feira em amistoso disputado em na cidade de Goyang. Os sul-coreanos saíram na frente com Hwang Heechan, mas os costa-riquenhos viraram com dois gols de Jewison Bennette, antes de Son Heung-min empatar aos 40 minutos do segundo tempo. O jogador do Tottenham salvou os donos da cada da derrota com um golaço de falta.

O jogo fez parte da preparação das equipes para a Copa do Mundo de 2022, onde a Costa Rica, no Grupo E, enfrentará Espanha, Japão e Alemanha, e a Coreia do Sul, no Grupo H, pega Portugal, Gana e Uruguai.

Na próxima terça-feira, as duas seleções fazem seu último teste antes do Mundial, com os sul-coreanos enfrentando Camarões (que no Catar estará no grupo do Brasil) e os costa-riquenhos encarando o Uzbequistão.

