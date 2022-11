Sorteio da Liga dos Campeões define enfrentamento entre Real e Liverpool e PSG contra Bayern

publicidade

Real Madrid e Liverpool vão se enfrentar nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em uma reedição da última final em que o gigante da capital espanhola venceu (1-0), conforme definiu o sorteio realizado nesta segunda-feira na sede da Uefa em Nyon, na Suíça. Os "Reds", ausentes do pote dos cabeças de chave depois de terminarem em segundo lugar na fase de grupos, recebem o Real Madrid na Inglaterra em fevereiro e depois viajam para a Espanha em março.

O outro duelo de destaque das oitavas de final será disputado pelo PSG, segundo colocado na fase de grupos, e pelo Bayern de Munique, líder de sua chave. O Manchester City enfrentará o RB Leipzig e o Chelsea, campeão de 2021, também terá pela frente um alemão. o Borussia Dortmund.

Depois de liderar seu grupo graças a uma vitória dramática, nos últimos minutos, contra o Olympique de Marselha na semana passada, o Tottenham terá um confronto difícil, contra o atual campeão italiano Milan. A Inter de Milão vai jogar contra o Porto e adversário do Eintracht Frankfurt será o Napoli, líder do campeonato italiano.

O Benfica foi teoricamente beneficiado no sorteio, já que terá pela frente o Club Brugge, da Bélgica, com menos tradição na Liga dos Campeões. A final da Liga dos Campeões desta temporada será realizada em Istambul em 10 de junho do ano que vem. A cidade turca deveria sediar a final em 2020 e novamente em 2021, mas o jogo foi transferido para Portugal nas duas ocasiões devido à pandemia. As partidas de ida serão disputadas nos dias 14, 15, 20 e 21 de fevereiro e as de volta nos dias 7, 8, 14 e 15 de março.

Oitavas de final da Champions:

RB Leipzig x Manchester City

Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

AC Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique