"Sou um de vocês", diz Lewis Hamilton ao receber título de cidadão honorário brasileiro

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu nesta segunda-feira o título de cidadão honorário do Brasil. A cerimônia ocorreu no plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados. "Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil", afirmou o heptacampeão mundial.

"É um sentimento que não consigo explicar todo esse amor que tenho recebido. Não sabia o que esperar. Vendo todos aqui, hoje, me deu uma energia maravilhosa. Muito obrigado de todo o coração", completou.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu a solenidade agradecendo a vinda do piloto ao Brasil para receber pessoalmente o título. O parlamentar enalteceu a trajetória de Hamilton que “coloca sua visibilidade internacional a serviço das causas mais nobres”. “Britânico por nascimento, mas brasileiro de coração”, destacou Lira. Hamilton chegou pela rampa do Congresso ao lado de sua equipe e integrantes da embaixada britânica e foi recebido por parlamentares.

Homenagem a Ayrton Senna

O piloto inglês nunca deixou de declarar o carinho que sente pelo Brasil e dedicou o título a Ayrton Senna, a quem chamou de herói. "Eu tinha cinco anos de idade quando vi Ayrton Senna e, daquele momento em diante, eu soube que queria ser piloto e me tornar um campeão mundial. Gostaria de dedicar essa honraria ao meu herói Ayrton Senna", disse.

Durante a carreira, Hamilton sempre destacou a inspiração em Senna, tendo se apaixonado pelo automobilismo ao assistir às conquistas do piloto brasileiro. Ao vencer o GP de Interlagos, em novembro de 2021, o inglês carregou a bandeira brasileira na volta de comemoração pela vitória, repetindo o gesto que Senna costumava fazer. Na ocasião, Hamilton competiu com um capacete especial nas cores da bandeira do Brasil.

“O gesto de Hamilton foi importante. Ele nos ajuda a lembrar que as cores nacionais não têm partido nem dono. Essas cores representam a totalidade do povo brasileiro”, disse o deputado André Figueiredo (PDT-CE), autor da proposta para homenagear o inglês.

Engajamento

Durante o discurso, Hamilton ressaltou o engajamento com causas sociais e ambientais e disse que a população brasileira representa uma riqueza de diversidade. O piloto, que já liderou uma campanha contra as queimadas na Amazônia, afirmou que espera ter mais oportunidades de visitar o Brasil, em especial a região amazônica.

O piloto é bastante atuante em causas ambientais e também em movimentos antirracistas. Hamilton revolucionou a participação de negros na Fórmula 1, se consagrando, em 2007, como o primeiro piloto negro da história da modalidade. “Lewis Hamilton é alguém que representa o que mais a humanidade necessita: a união dos povos através do esporte, da defesa do meio ambiente, da igualdade racial”, destacou Figueiredo.

Depois da ida à Câmara, Hamilton seguirá para uma reunião na Embaixada da Inglaterra, em Brasília, e deve se reunir com influencers brasileiros.