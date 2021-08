Southgate convoca seleção inglesa com Harry Kane e a surpresa Patrick Bamford

publicidade

Com Harry Kane na lista, já com o futuro definido no Tottenham, o técnico da seleção inglesa Gareth Southgate anunciou a convocação para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar em setembro, onde o atacante do Leeds, Patrick Bamford é a grande surpresa. Menos de dois meses após a derrota na final da Eurocopa nos pênaltis contra a Itália, Southgate colocou 25 nomes em seu elenco, quatro dos quais não fizeram parte dos 26 no torneio continental.

A grande surpresa na convocação de Gareth Southgate foi Bamford, uma das revelações ofensivas da última temporada, com 17 gols e 8 assistências para o Leeds.

Ele se junta assim ao seu companheiro de equipe Kalvin Phillips, que foi a grande revelação no meio do campo inglês durante a Eurocopa.

O resto da lista segue o que se esperava, com o capitão, Harry Kane, que teve seu futuro definido na quarta-feira ao anunciar que ficará no Tottenham, apesar do interesse do Manchester City em contratá-lo.

A seleção inglesa, que lidera o Grupo I com 9 pontos em 3 partidas, enfrentará a Hungria em Budapeste no dia 2 de setembro, antes de receber Andorra no dia 5 e partir para Varsóvia para jogar contra a Polônia no dia 8 de setembro.

Convocados pela seleção inglesa para as partidas de setembro:

Goleiros: Sam Johnstone (West Bromwich Albion/D2), Nick Pope (Burnley), Jordan Pickford (Everton)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhamtpon), Reece James (Chelsea), Harry Maguire e Luke Shaw (Manchester United), Kieran Trippier (Atlético Madrid/ESP), John Stones e Kyle Walker (Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa),

Meias: Jude Bellingham (Dortmund/ALE), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham).

Atacantes: Patrick Bamford (Leeds), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jack Grealish e Raheem Sterling (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United)