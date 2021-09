STJD indefere pedido dos clubes e libera público no Maracanã em Flamengo x Grêmio

publicidade

Está liberado o público para a partida entre Flamengo e Grêmio, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Otávio Noronha, deferiu o pedido de intervenção dos 17 clubes da Série A para atuarem como terceiros interessados na Medida Inominada do Flamengo e indeferiu o pedido de reconsideração para revogar a liminar que liberou a presença de público nos jogos do clube carioca em competições nacionais.

A decisão foi liberada na noite desta terça. A decisão será encaminhada para vista da Procuradoria e CBF e, em seguida, a Medida Inominada será inserida na pauta de julgamentos do Pleno. Nesta tarde, o Tricolor entrou no STJD com um mandado de garantia de ordem personalíssima do clube para garantir que o confronto fosse realizado sem a presença do público no estádio do Maracanã, assim como aconteceu no primeiro embate entre as equipes, em Porto Alegre.

"O Grêmio entrará com todas as medidas processuais cabíveis para garantir a validade do regulamento da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, decidido por seus respectivos conselhos técnicos", disse Romildo Bolzan Junior, presidente gremista.

No último dia 8, a Prefeitura do Rio de Janeiro aceitou a solicitação do Flamengo e liberou a presença de público em três jogos da equipe a partir do dia 15 deste mês, incluindo a partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Uma reunião na última quarta-feira entre 19 dos 20 clubes da Série A decidiu que o Campeonato Brasileiro seguirá sem público em setembro. O time rubro-negro carioca, apoiado numa liminar obtida junto ao STJD, não enviou representante no encontro. Os clubes planejam acionar o próprio STJD para derrubar a liminar.

O Grêmio chegou a ser orientado pelo setor jurídico do clube a não entrar em campo, caso o Flamengo coloque torcida nas arquibancadas. Entretanto, o mandatário gremista afirma que esta possibilidade não está mais em pauta e o clube vai "esgotar as instâncias jurídicas" para impedir a realização do jogo com o público.

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30. Na ida, o time carioca goleou por 4 a 0, fora de casa. O jogo marcou o reencontro de Renato Portaluppi, atual comandante do time do Rio de Janeiro, com o Tricolor.

