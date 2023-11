Técnico da base Nicolás Córdova será interino na seleção do Chile

publicidade

O técnico Nicolás Córdova assumirá como interino a seleção do Chile, que visita o Equador na próxima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, após o pedido de demissão do argentino Eduardo Berizzo, anunciou a federação local nesta sexta-feira (17).

"O chefe técnico de Seleções Juvenis, Nicolás Córdova, assumirá, de forma interina, a seleção chilena para o jogo contra o Equador", na próxima terça-feira, informou a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) em um comunicado.

Antes de assumir o comando das seleções juvenis, em agosto, Córdova dirigiu equipes chilenas como Palestino e Santiago Wanderers.

Berizzo comandou a 'Roja' entre maio de 2022 e a noite de quinta-feira, quando pediu demissão após o decepcionante empate em 0 a 0 com o Paraguai, em Santiago.

"Manifestei meu desejo de deixar o cargo ao presidente da Federação. Os resultados não foram os esperados e é digno reconhecer isso", afirmou o treinador argentino em uma breve entrevista após a partida.

Berizzo conseguiu apenas uma vitória em jogos oficiais durante sua passagem pela seleção chilena e deixa a equipe na oitava posição das Eliminatórias, com quatro pontos, fora da zona de classificação para o Mundial.

