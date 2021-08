Técnico do PSG elogia "energia incrível" de Messi

publicidade

O técnico argentino do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, elogiou seu compatriota Lionel Messi nesta sexta-feira por seu desempenho nos treinos, e lembrou da necessidade de "construir um time" além dos nomes de seu elenco. "Eu o vi feliz, com uma energia incrível", disse o treinador no centro de treinamento do clube parisiense em Saint-Germain-en-Laye.

Oficialmente do PSG desde terça-feira, 'La Pulga' conheceu seus novos companheiros de equipe na quinta, em um novo capítulo para ele após 21 anos no Barcelona. Ao vê-lo, "temos a mesma sensação de toda a equipe, de todos os torcedores. O entusiasmo, a energia positiva", explicou Pochettino.

"Todo o planeta viu (a chegada do Messi), foi como o 'Big Brother' (sorrisos). Os jogadores receberam Leo de uma forma incrível, há um 'feeling' bom", continuou Pochettino.

'Poche', além da nacionalidade e de ter vivido em Barcelona, divide com Messi o fato de ambos terem pertencido ao argentino Newell's Old Boys. "Ele é um dos melhores jogadores do mundo, senão o melhor", disse Pochettino.

Mas o treinador lembrou que a sua responsabilidade é "vencer", o que acontece, na sua opinião, por meio da construção de um grupo sólido. "O nosso desafio, na comissão técnica, é que os grandes nomes do elenco consigam ser uma equipe em campo, com disciplina, unidade", afirmou. "É preciso criar uma dinâmica na qual cada jogador tenha seu espaço e possa se sentir importante", insistiu.