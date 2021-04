Técnico José Mourinho é demitido do Tottenham

publicidade

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira que o treinador português José Mourinho e toda a sua comissão técnica foram "dispensados das suas funções", após 17 meses no comando do time inglês.

"O clube anuncia hoje que José Mourinho e os seus auxiliares, João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalín e Giovanni Cerra, foram dispensados das suas funções", indica o comunicado dos "Spurs".

O Tottenham, que chegou a liderar o Campeonato Inglês em dezembro passado, teve uma queda significativa em seu desempenho e agora está na sétima colocação no torneio, cinco pontos atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O técnico português, que assumiu o cargo após a saída do argentino Mauricio Pochettino, vinha sendo criticado pelo estilo de jogo do Tottenham e havia rumores de tensões no vestiário.

"José [Mourinho] e sua comissão técnica estiveram ao nosso lado em um dos períodos mais difíceis para o clube. José é um grande profissional que mostrou enorme resistência durante a pandemia", afirmou o presidente da equipe inglesa, Daniel Levy, citado no comunicado.

O momento do anúncio é surpreendente, já que o Tottenham tem pela frente uma partida crucial na luta pela vaga para a Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Southampton, em uma partida que foi adiada na 29ª rodada do Inglês.

Além disso, no próximo domingo os "Spurs" entram em campo para a decidir o título da Copa da Liga contra o Manchester City, no Estádio de Wembley, em Londres.

Para o lugar de Mourinho, Ryan Mason, ex-jogador do Tottenham e treinador da equipe Sub-19, irá assumir interinamente o cargo.

