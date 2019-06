TAS exclui Milan das competições europeias na temporada 2019/2020

publicidade

O Milan, classificado para a Liga Europa, foi excluído das competições europeias na temporada 2019/2020 por não respeitar as regras de fair-play financeiro, anunciou o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) nesta sexta-feira. Quinto colocado no campeonato italiano, o Milan se classificou para a fase de grupos da Europa League. O clube foi considerado culpado em abril por desrespeitar as regras de equilíbrio econômico da Uefa no últimos três anos.