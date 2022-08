Tenista francesa Fiona Ferro denuncia ex-treinador por estupro

publicidade

A tenista francesa Fiona Ferro (atual número 259 do ranking da WTA) apresentou uma denúncia de "estupro" e "agressão sexual" contra seu ex-treinador Pierre Bouteyre, que foi indiciado por estas acusações no dia 19 de agosto, informaram nesta quarta-feira fontes judiciais.

Fiona fez sua denúncia no final de fevereiro em uma delegacia de Fréjus (sul da França) pelos abusos cometidos supostamente de 2012 a 2015, quando a tenista tinha entre 15 e 18 anos, disse à AFP sua advogada, Isabelle Colombani.

Em 19 de agosto, Bouteyre, de 50 anos, foi indiciado por "estupro cometido contra uma menor por uma pessoa com autoridade sobre a vítima", contou à AFP Patrice Camberou, promotora da cidade francesa de Draguignan. O treinador e ex-tenista foi proibido pela justiça de entrar em contato com Fiona Ferro e de treinar menores, com a obrigação de se submeter a tratamento psicológico, explicou a promotora.

Bouteyre "reconheceu a relação, mas negou qualquer coação. Era uma história de amor, segundo ele", afirmou sua advogada, Virginie Pin. Fiona, de 25 anos e profissional desde 2012, chegou a ser número 39 do mundo em março de 2021. Foi eliminada do US Open na semana passada, durante a fase de classificação do quadro principal.

Bouteyre "era o treinador pessoal de Fiona Ferro", explicou a advogada da tenista. "Ele a acompanhava nos torneios que normalmente são disputados no exterior", acrescentou Colombani, que já defendeu duas vítimas de outro treinador de tênis, Régis de Camaret, condenado em 2014 a dez anos de prisão por estupro de menores.

