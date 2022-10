Tensão entre torcedores do Flamengo devido ao atraso de voos para o Equador

publicidade

Protestos, empurrões e muita tensão entre os torcedores do Flamengo, que nesta sexta-feira estavam desesperados no aeroporto do Rio de Janeiro devido ao atraso dos voos para a final da Copa Libertadores no sábado, no Equador. Centenas de torcedores do time carioca aguardam o embarque no aeroporto internacional do Galeão de Rio, para seguir para Guayaquil, onde o "Fla" ​​enfrentará o Athletico Paranaense, em novo duelo entre times brasileiros.



Esses grupos de torcedores compraram pacotes de viagem com a empresa Outsider Tours, que está com sérias dificuldades em fretar voos para a cidade equatoriana que sediará a final da Libertadores na tarde de sábado. O diretor comercial da empresa, Fernando Sampaio, saiu para dar explicações, mas encontrou alguns torcedores do Flamengo indignados com os atrasos, razão pela qual teve que deixar o local escoltado por policiais e em meio a insultos, segundo o portal Lance!.



"Ladrão de sentimentos" foi um dos adjetivos que Sampaio recebeu dos torcedores do time rubro-negro, segundo a GloboEsporte. Até agora, quatro voos já partiram para o Equador nesta sexta-feira e outros três devem partir até o início da manhã de sábado, segundo a mídia local.



Flamengo e Athletico Paranaense disputam neste sábado aquela que será a terceira final consecutiva da Libertadores entre duas equipes brasileiras, depois de 2020 (Palmeiras-Santos) e 2021 (Palmeiras-Flamengo).