Terceiro goleiro do Ituano é encontrado morto em casa

O Ituano informou neste domingo pela manhã que seu terceiro goleiro, o jovem Jian Kayo, de somente 21 anos, foi encontrado morto em sua residência, em Itu. O clube que disputa o Campeonato Paulista não revelou a causa da morte.

Em nota oficial, o Ituano apenas confirmou que o garoto foi encontrado sem vida no sábado à noite. Concentrado para partida contra o Santo André às 20h40min deste domingo, o Ituano deve disputar a partida sob luto - como já tem um jogo a menos no estadual, não teria como cancelar mais uma apresentação.

"Com muita tristeza e consternação, o Ituano Futebol Clube comunica o falecimento do atleta Jian Kayo Gomes Soares. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, no noite de sábado", informou o clube em nota oficial.

Nascido no Paraná, o goleiro chegou ao clube do interior para a disputa do sub-20 ainda em 2021 e foi titular no Paulista daquele ano e o de 2022, e na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na atual temporada vivia a primeira experiência na equipe principal.

"Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ela, sua família e amigos. O ituano está prestando todo apoio e atenção necessários aos familiares neste momento de profunda dor", disse o clube, que iria aguardar a liberação do corpo pelas autoridades e a família para divulgar informações adicionais.

