Tevez anuncia saída do Boca Juniors

O atacante argentino Carlos Tevez, de 37 anos, anunciou nesta sexta-feira que está encerrando seu contrato com Boca Juniors. Numa coletiva de imprensa, o jogador afirmou que chegou ao fim sua terceria passagem pelo clube da Argentina, alegando razões familiares, mas deixou aberta a possibilidade de ir para outra equipe, mas não de imediato.

A aposentadoria, por sinal, está em seu horizonte. “Não tenho mais nada para dar, como jogador dei tudo, por isso estou feliz”, afirmou ele, citando que precisa estar mais próximo da família neste momento. Tevez lembrou que perdeu o pai há três meses e que não pôde nem “chorar por ele”, pois estava jogando. Fatores como esse, segundo ele, explicam o fato de não estar “mentalmente” bem para seguir no Boca, ainda que reúna condições físicas, segundo ele.

O jogador contou que muita gente o pediu para estender o contrato até dezembro, para que pudesse fazer uma despedida com torcida no estádio. Porém, segundo ele, suas maiores lembranças já passaram na Bombonera: “Minha maior alegria e satisfação fé ficar com a última lembrança, da torcida gritando como louca 'dá-lhe campeão'. Não tem nada mais bonito para mim que a última ovação por Maradona no campo, a última vez que meu pai me viu jogar bola e eu fui campeão”.