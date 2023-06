Thaisa e Maiara comandam virada do Brasil sobre a Sérvia na Liga das Nações de vôlei

publicidade

Com uma grande atuação da experiente Thaisa e da novata Maiara, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou, nesta quinta-feira, a Sérvia, atual bicampeã mundial, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/22, 21/25, 25/12 e 15/11, em 2h15 de jogo válido pela segunda rodada da segunda semana da Liga das Nações, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado, o time do técnico Zé Roberto Guimarães soma cinco vitórias, em terceiro lugar, enquanto as sérvias, na 13ª colocação, somam apenas um triunfo.

Guimarães escalou o time titular com Pri Daroit, Thaisa, Macris, Julia Bergmann, Carol e Kisy. O primeiro set do Brasil foi irregular. Começou com bom ritmo e abriu 4 a 2, mas um 'apagão' repleto de erros deixou a Sérvia em vantagem com 9 a 4. Apesar dos pontos conquistados por Kisy, as sérvias, lideradas pela levantadora Mirkovic, mantiveram a produção ofensiva e chegaram a 18 a 12. Zé Roberto colocou em quadra Roberta e Rosamaria e a dupla levou o Brasil ao empate em 23 pontos, mas dois erros da recepção garantiram a primeira parcial para a Sérvia: 25 a 23.

O Brasil veio melhor para o segundo set e teve a ajuda do péssimo aproveitamento sérvio no saque. O Brasil só não teve maior vantagem por causa da pouca produção de Julia Bergmann. Chegou a abrir 10 a 5, mas permitiu o empate em 11 pontos. Zé Roberto colocou Maiara e a atleta aproveitou a oportunidade, ao melhorar a qualidade do passe e também no ataque. Com isso, a seleção marcou 25 a 22 e igualou a disputa.

O terceiro set foi igual até 6 a 6, graças as boas atuações de Kusy e Stefanovic. O ponto de desequilíbrio foi Mirkovic, que conseguiu variar muito as bolas de ataque da Sérvia. O Brasil foi equilibrar a disputa no final do set, com o bom saque de Thaisa e igualou em 18 pontos. Mas no final, as sérvias foram mais regulares e fecharam em 25 a 21.

O quarto set foi totalmente dominado pelo Brasil. No início, o bom saque de Maiara deixou o Brasil com 4 a 1, mas depois o jogo foi todo de Thaisa, destaque em todos os fundamentos, principalmente no bloqueio. A seleção abriu 8 a 2, 11 a 3 e 17 a 6. Outro ponto a se destacar foi a participação de Carol, apagada no jogo até então na partida. Com isso, o Brasil fechou em 25 a 12 e foi com moral para o tie-break.

O quinto e decisivo set teve mais uma vez Thaisa como destaque, dominante no bloqueio. O Brasil manteve a liderança e fechou em 15 a 11.