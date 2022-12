Tite manda mensagem de apoio a Pelé: "Pedimos a todos que orem por ele"

publicidade

O Rei Pelé, que segue internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, para o tratamento de uma infecção respiratória, foi assunto na coletiva deste domingo (4), véspera do duelo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Tite, técnico do Brasil, desejou melhoras ao ex-jogador, além de fazer um apelo: "Pedimos a todos, independente da religião, que a gente ore por ele".

O treinador, quando perguntado sobre Pelé, pediu desculpas pois disse que deveria ter "entrado na coletiva falando sobre Pelé". Tite também abriu o coração sobre o ex-jogador, e lembrou de um episódio com o Rei.

"Vou falar do meu sentimento. Talvez seja a única pessoa que eu tenha tremido presencialmente para cumprimentar. Estou falando de coração e de emoção. Em 2018, no sorteio, eu estava concentrado e falaram: 'Vai dar um abraço no Pelé'. Eu levantei e tremi, minha mão suou e eu pensei: 'Cara, vou ter a possibilidade de cumprimentar a representatividade humana'. Saúde, Pelé! Saúde!", contou Tite.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, para enfrentar a seleção da Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.