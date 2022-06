Tombense empata com o Londrina e deixa chance de colar no G4

publicidade

Debaixo de neblina e com um a menos durante todo o segundo tempo, o Londrina empatou por 1 a 1 contra o Tombense na noite desta terça-feira. Everton Galdino marcou para os visitantes e o estreante Matheus Lucas, aos 46 minutos da segunda etapa, empatou para os donos da casa. O jogo foi no Estádio do Café, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o empate, o Londrina chegou aos 12 pontos, porém tem um jogo a menos - a partida adiada contra a Chapecoense na última rodada -, enquanto o Tombense perdeu a chance de conquistar a terceira vitória seguida e de encostar no G-4, ficando com 13 pontos. Jogando em casa, o Londrina tomou as rédeas da partida. O time de Adilson Batista começou o jogo mais avançado e se posicionava bem no gramado, chegando a levar perigo aos 19 minutos, com Samuel Santos pela direita cruzando para Gabriel Santos finalizar. O lateral David, do Tombense, tirou a bola quase em cima da linha, evitando o gol. Logo após o lance, o Londrina diminuiu o ritmo, e as duas equipes ficaram trocando passes, mas quando avançava para o ataque, parava nas roubadas de bola da defesa.

O Tombense pouco incomodava e quando chegou abriu o marcador, aos 30 minutos. Samuel Santos falhou, a bola sobrou para Everton Galdino, o atacante dominou a bola no alto, girou e sem deixar a bola cair no chão, emendou um chutaço para o fundo das redes, abrindo o placar para o time de Tombos. O gol deixou o jogo truncado, sem chances para os dois lados, pior para o Londrina que viu seu volante Jhonny Lucas levar o segundo amarelo e ser expulso, após cometer falta no goleiro Felipe Garcia, indo para o intervalo com um a menos.

Na volta do intervalo, o Londrina insistia mesmo com um a menos, mas errava passes antes de finalizar, o jogo que terminou truncado ficou pior, aos 15 minutos, a neblina tomou conta do estádio do Café, com o passar do tempo aumentava a intensidade da neblina dificultando a visibilidade no gramado, porém o árbitro após conversar com os dois capitães da partida, decidiu manter mesmo assim a partida.

Para tirar proveito da neblina, o Londrina começou a finalizar de fora da área. A melhor chance foi com Caprini, já aos 41 minutos. O meia recebeu na entrada da área e finalizou forte, obrigando o goleiro Felipe Garcia a fazer grande defesa. E como diz o ditado, quem não faz, toma, aos 45 minutos, Matheus Paquetá teve a chance de matar a partida, ao receber e já sem goleiro, finalizar para fora.

Um minuto depois, Caprini ajeitou com o peito para o estreante Matheus Lucas, o atacante finalizou no cantinho para empatar a partida. E quase virou aos 48 minutos, com o zagueiro Augusto, em cobrança de escanteio, o defensor subiu mais alto, mas o goleiro Felipe Garcia espalmou para escanteio, permanecendo o empate até o apito final. Agora o Londrina, viaja até Campinas (SP), onde enfrenta a Ponte Preta, no sábado, enquanto o Tombense recebe o CSA, no domingo, em Muriaé.