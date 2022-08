Tombense vence, segue sonhando com G-4 e complica Brusque na Série B

publicidade

Com um gol do veterano Ciel, de 40 anos, o Tombense venceu o Brusque por 1 a 0 nesta terça-feira à noite, no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé (MG) pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de se reabilitar da derrota para o Guarani, por 2 a 1, o Tombense subiu para a sétima colocação com 39 pontos e diminuiu a diferença para o Vasco, primeiro time dentro do G-4, que tem 42, mas ainda joga na rodada recebe o Guarani em São Januário.

De outro lado, o Brusque, chegou à sua terceira derrota seguida e está bem perto da zona de rebaixamento, com 28 pontos, em 16.º lugar. Aparece na frente de Vila Nova (28), Operário-PR (27), Guarani (26) e Náutico (21).

O duelo começou bastante estudado no meio-campo, com os dois times trocando passes e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira boa chance veio apenas aos 13 minutos, quando Alex Ruan recebeu na pequena área, mas parou em uma boa defesa de Felipe Garcia que evitou o que seria o primeiro gol do Brusque.

O Tombense respondeu em duas jogadas rápidas, primeiro com Nenê Bonilha em um chute de fora da área e depois com uma pancada de Jean Lucas que obrigou Jordan a fazer grande defesa. Mas foi só nos minutos finais, que os donos da casa pularam na frente do placar. Aos 45 minutos, Zé Ricardo cruzou alto na área e encontrou Ciel, que de cabeça, mandou para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Brusque foi para cima em busca do empate. A melhor chance aconteceu aos 16 minutos. Alex Sandro cruzou e Paulo Baya recebeu de frente para o gol, mas acabou chutando por cima. O mesmo atacante teve mais uma oportunidade aos 23 minutos, desta vez pegando uma sobra, mas mandou à direita do gol de Felipe Garcia.

Nos minutos finais, o Tombense seguiu se defendendo como pôde. Aos 37 minutos, Paulo Baya teve mais uma boa chance para o Brusque, desta vez em uma cobrança de falta, que acabou saindo pela linha de fundo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 28.ª rodada da Série B. Logo às 16h30, o Brusque recebe o Vasco, no estádio Augusto Bauer. Um pouco mais tarde, às 19h, o Tombense visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).