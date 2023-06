Torcedor morre após cair da arquibancada do Monumental de Núñez e jogo do River Plate é suspenso

publicidade

Um torcedor do River Plate morreu na tarde deste sábado após desabar das arquibancadas do estádio Monumental de Núñez. A tragédia aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo do duelo da equipe argentina contra o Defensa Y Justicia. Válido pelo Campeonato Argentino, o jogo foi suspenso.

Conforme o Diário Olé, o torcedor caiu da arquibancada mais alta do setor Sívori. Os demais presentes começaram a pedir para que os médicos realizassem o atendimento, mas ele não resistiu.

Em entrevista ao TyC Sports, o responsável pelo Same, Alberto Crescenti, que atendeu a ocorrência, afirmou que será preciso aguardar os exames para compreender as causas da morte. "Com a autópsia saberemos se morreu da queda ou tinha alguma doença anterior. Era um homem e tinha cabelos compridos".

O jornal argentino pontuou que mais investigações serão feitas para entender o episódio. Superlotação também será analisada. O Monumental de Núñez foi reinaugurado neste ano e pode receber até 83,2 mil torcedores.

Veja Também