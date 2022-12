Torcedores comemoram em Paris após a classificação da França à final da Copa do Mundo

publicidade

A classificação da seleção francesa para a final da Copa do Mundo-2022 foi comemorada nesta quarta-feira por torcedores dos 'Blues' na avenida Champs-Elysées, no coração de Paris, antes do fim do jogo em que venceu o Marrocos por 2 a 0, observaram jornalistas da AFP.

"Estamos na final, estamos na final!", cantaram centenas de torcedores que se reuniram espontaneamente, apesar do frio, no famoso cartão-postal parisiense, enquanto os carros que desciam a Champs-Elysées buzinavam.

"É uma festa, vencemos, estamos na final. Para mim, vamos ganhar sem dúvida [a final de domingo], essa estrela é nossa, queria viver isso na Champs. É uma vez na vida", disse à AFP Anna Issa, de 18 anos, que veio da Ilha da Reunião a Paris "por não poder ir ao Catar".

Foto: Thibaut Mortiz / AFP / CP

"Estou muito feliz por estar de volta à final. É a segunda vez em quatro anos (depois de 2018)", vibrou Sylvain Badin, de 24 anos. "E que alegria reencontrar a Argentina [na final]. Vim compartilhar um momento de alegria", acrescentou antes de dobrar e guardar a bandeira da França para tentar encontrar um amigo.

No início do jogo, algumas dezenas de torcedores marroquinos se reuniram, com a bandeira vermelha estrelada de seu país nas costas, para acompanhar a partida em seus telefones celulares.

"Perdemos, mas continua sendo só futebol. Fizemos história ao chegar às semifinais (...) Estamos orgulhosos do nosso país e felizes pela França", garantiu Kamal Seddiki, um jovem estudante marroquino de 22 anos.

Foto: Thibaut Mortiz / AFP / CP

Quando a França ampliou por meio de Kolo Muani (79), o gol foi comemorado por uma van da polícia que acionou sua sirene. O ambiente se manteve sob controle com a forte presença de policiais e guardas, alguns equipados com capacetes e escudos.

Cerca de 10.000 policiais e guardas foram mobilizados na França para supervisionar os torcedores das duas equipes. As forças de segurança haviam feito 170 detenções, incluindo 100 em Paris, no momento dos incidentes que ocorreram depois que Marrocos e França se classificaram para as semifinais no sábado.

Pouco antes das 23h locais, veículos da polícia dispersou centenas de torcedores, alguns dos quais soltavam fogos de artifício, reunidos em torno do Arco do Triunfo.

Veja Também