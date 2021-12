Torcedores do Atlético lotam ruas de BH para celebrar título brasileiro

publicidade

Eufóricos com a conquista do bicampeonato brasileiro, após 50 anos de jejum, atleticanos lotaram ruas e avenidas de diferentes regiões de Belo Horizonte, para celebrar a vitória, na noite desta quinta-feira.

Parte do público acompanhou a partida que garantiu a taça em frente à sede do clube, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao fim do jogo contra o Bahia (2x3), os torcedores foram ao delírio, tornando a avenida Olegário Maciel em um "mar de gente" preto e branco. A equipe da Record TV Minas acompanhou a reação dos torcedores ao terem o título confirmado.

A festa deve se estender durante a madrugada. Após o apito final, o clube convocou a torcida popularmente conhecida como "massa" para acompanhar a festa do bicampeonato, em um show com o cantor de axé Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana. A concentração foi marcada para acontecer na Praça Sete, na região Central da capital mineira.

A expectativa é que um voo fretado pelo time alvinegro traga a equipe de Salvador para Belo Horizonte no início da madrugada desta sexta-feira (3). O grupo deve seguir em carreata entre a região da Pampulha e o hipercentro da cidade.

