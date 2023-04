Torcedores do Corinthians protestam contra contratação de Cuca e organizam manifestações

publicidade

Torcedores do Corinthians picharam o muro do Centro de Treinamento do clube na Rua Arlindo Béttio, no bairro Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira, 20. Movimentos em redes sociais se articulam para uma manifestação contra a contratação do técnico Cuca para o comando da equipe. O protesto está previsto para acontecer na frente do Centro de Treinamento Joaquim Grava às 21h desta sexta-feira, 21.

O técnico Cuca foi anunciado pelo Corinthians na tarde de quinta-feira, 20, cerca de 40 minutos depois do clube anunciar que Fernando Lázaro deixou a função de técnico da equipe e passará a integrar a comissão técnica permanente do time. Nas pichações que amanheceram no muro do CT, os torcedores pediram "Fora Cuca" e criticaram a direção do clube, chamando de "Diretoria Incompetente". Em outra crítica, a pichação diz "queremos títulos, e não estuprador".

A revolta com a escolha de Cuca é por conta de uma condenação a 15 meses de prisão por envolvimento em um caso de estupro de uma adolescente de 13 anos em Berna, na Suíça, em 1987, quando Cuca ainda era jogador do Grêmio, de Porto Alegre. Nas redes sociais, diversos torcedores criticaram a escolha do clube pelo treinador. O principal ponto colocado pela torcida é o engajamento do time nas causas de equidade e respeito as mulheres e a diversidade, como a campanha "Respeita as Mina", promovida pelo clube.

Um grupo de torcedoras divulgou uma nota contrária a decisão do clube e pedindo a demissão do treinador. "Nós, que somos representantes do povo, time dos excluídos, em 2020, quando vimos o Santos anunciar a contratação de Robinho, ficamos indignadas e pensamos que tal fato jamais aconteceria no Corinthians. Mas eis que hoje o nosso time anuncia a contratação de um homem acusado e condenado por estupro. Não nos interessa se o crime prescreveu ou não, o que está em jogo é o nome e a história do Corinthians. Não iremos aceitar que o comando do nosso time seja entregue nas mãos de uma pessoa que carrega em seu currículo o histórico de abuso sexual. #ForaCuca", diz parte da nota.

Além da nota, o grupo também lançou um abaixo assinado para pressionar a diretoria do clube, até às 12h45 desta sexta-feira (21), o movimento já somava mais de 1.530 assinaturas.

Mais movimentações

Outras torcidas organizadas também se manifestaram protestando pela demissão do técnico. Em sua página oficial, a Fiel Torcida Jovem Camisa 12 pediu que a diretoria desfizesse a "besteira histórica", ao se referir à contratação. "Não aceitamos que esse treinador use a camisa da Democracia Corinthiana, tão representativa em nossa história.

Duílio, honre a história que seu pai construiu, como presidente da Democracia Corinthiana, e desfaça essa besteira histórica que você acaba de divulgar", afirma a nota.

A Pavilhão Nove, outra importante torcida organizada do clube, também divulgou nota contra a contratação de Cuca. Em um trecho, a torcida organizada pergunta se a direção já se esqueceu "do escândalo de Berna", a torcida encerra a nota dizendo que "não podemos abrir mão da nossa história somente por pensar em títulos". A Fiel Macabra também cobrou a diretoria por meio de nota, afirmando que "jogaram a história do Corinthians no lixo". O clube anunciou que a coletiva de apresentação do treinador será nesta sexta-feira, 21, às 17h30, no Centro de Treinamento do Corinthians.

Veja Também

Posicionamento Torcedoras

FORA CUCA! TORCEDORAS DO CORINTHIANS REPUDIAM CONTRATAÇÃO DO TÉCNICO

Nós, torcedoras do Corinthians, fomos pegas de surpresa na tarde de 20 de abril, com o anúncio da contratação de Cuca como técnico do time do povo.

Para quem não recorda ou não sabe, Cuca e mais alguns jogadores, foram condenados a 15 meses de prisão, em um caso de estupro a uma menor, quando estava na Suíça, em 1987. Cuca fugiu do país para não ser preso, e nunca mais voltou para lá. Até 2004, ele não podia sequer visitar o país. Hoje o crime está prescrito.

Nós, que somos representantes do povo, time dos excluídos, em 2020, quando vimos o Santos anunciar a contratação de Robinho, ficamos indignadas e pensamos que tal fato jamais aconteceria no Corinthians. Mas eis que hoje o nosso time anuncia a contratação de um homem acusado e condenado por estupro. Não nos interessa se o crime prescreveu ou não, o que está em jogo é o nome e a história do Corinthians.

Não iremos aceitar que o comando do nosso time seja entregue nas mãos de uma pessoa que carrega em seu currículo o histórico de abuso sexual.

#ForaCuca

Posicionamento Fiel Torcida Camisa 12

Viemos a público manifestar nossa total repulsa a uma das maiores vergonhas que o Corinthians acaba de nos impor, que é a contratação desse treinador.

Nossa história jamais pode aceitar uma pessoa com um crime hediondo (condenado em trânsito em julgado) e que não cumpriu sua pena de 15 meses, entre seus quadros de funcionários.

O Corinthians foi fundado para ser o clube dos excluídos, dos pobres, que abraçou muita gente. O que está em jogo é a reputação de um dos maiores movimentos sociais desse País.

Não aceitamos que esse treinador use a camisa da Democracia Corinthiana, tão representativa em nossa história.

Duílio, honre a história que seu pai construiu, como presidente da Democracia Corinthiana, e desfaça essa besteira histórica que você acaba de divulgar.

Posicionamento CD Pavilhão Nove

CUCA NÃO!

NÃO QUEREMOS NOSSA HISTÓRIA MARCADA, É INADIMISSÍVEL!

Um clube com a história do Corinthians, não pode aceitar uma contratação dessa é rasgar toda nossa luta.

Direção, por acaso vocês já se esqueceram do escândalo de Berna?

Não podemos aceitar, porém o que esperar de uma diretoria que não possui o mínimo de preparo para comandar um clube da altura do Corinthians, não possui limites éticos.

Alias, o que tem a dizer a diretoria de responsabilidade social sobre esse tipo de contratação?

É responsabilidade da torcida do Corinthians assumir o protagonismo no fomento a uma cultura responsável com relação ás violências que atingem a maioria de sua torcida.

Não podemos abrir mão da nossa história somente por pensar em títulos.

Posicionamento Fiel Macabra

Responsabilidade Social.

Um clube de excluídos, de todas as raças, credos e crenças, não poderia jamais nos colocar na situação em que o Corinthians nos impôs hoje.

Um clube, cujo presidente, de uma família Corinthiana tradicional, desonra toda a luta dos seus antepassados.

A luta pela democracia, perpetuada na história do Corinthians, está sendo manchada por uma diretoria incompetente e sem responsabilidade social como tanto pregam.

A Hashtag RESPEITA AS MINA, tanto propagada em suas campanhas publicitárias, cai por terra diante do que essa diretoria propõe a partir de agora para o futebol masculino.

Somos, e estamos totalmente contra, repudiando a contratação desse senhor, o qual não pronunciaremos o nome, como técnico de futebol do clube.

Jogaram a história do Corinthians no lixo.

Como Corinthians de alma, seguiremos apoiando sempre os 90 minutos. Mas que fique clara nossa posição totalmente contrária ia contratação deste senhor para o comando técnico.

O Corinthians é maior que tudo isso. E isso um dia acaba.

Fora Diretoria Incompetente

Fora todo mundo